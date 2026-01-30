Проф. Чуков: Талибаните предизвикват гнева на политическия ислям
© NOVA
Според него, ако подобни практики действително съществуват, те по-скоро се коренят в предислямски норми и кастова система, отколкото в класическото ислямско право. По думите му, става въпрос за пленници, заловени от полеви командири, които могат да бъдат третирани като роби.
"Ситуацията в Афганистан е плачевна. Талибаните предизвикват сериозно недоволство дори сред политическия ислям“, посочи пред NOVA проф. Чуков. Той припомни, че режимът продължава да налага тежки ограничения върху правата на жените – забранено им е да учат, а през миналата година им беше отнет и достъпът до телевизия, като им беше позволено да използват единствено радио.
По думите на арабиста талибаните в момента са изключително изолирани на международната сцена, което прави външната намеса в политиката им почти невъзможна.
Проф. Чуков коментира и ескалацията на напрежението между САЩ и Иран. Според него всички възможни сценарии са на масата, но развитието на ситуацията зависи изцяло от решенията на американския президент Доналд Тръмп.
"Това, което се случва в Иран, е безпрецедентно – на улиците излязоха около един милион души. Тръмп ясно е решил да приключи с иранския режим“, заяви Чуков. По думите му вече е ясно, че САЩ ще наложат морска обсада, като се търси модифициран вариант на модела, прилаган спрямо Венецуела.
Ситуацията в Иран обаче е изключително сложна, подчерта арабистът, тъй като единствената реална алтернатива на аятолаха в момента остава Революционната гвардия.
Още по темата
Още от категорията
/
Европол, ГДБОП и американските служби свалиха най-големите сайтове за пиратско съдържание у нас
10:22
Румен Радев: Риск би било за нас, ако не се постигне споразумение за продажбата на активите на "Лукойл"
08:53
Плевнелиев: Политиците говорят страшни лъжи и глупости и манипулират хората в обратната посока
29.01
Каламарис: Освен партията на президента Радев, която със сигурност ще влезе, има надежда и Антикорупционният блок да влезе в парламента
29.01
Действа измамна схема на продажба на коли: МВР разкри детайли и посъветва как да не бъдем подмамени
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Зафиров обяви, че няма да участва в парламентарните листи на БСП ...
20:26 / 29.01.2026
Гласят Мария Габриел за важен пост в международна организация
20:05 / 29.01.2026
Надежда Йорданова: Има напрежение между "Продължаваме промяната" ...
19:48 / 29.01.2026
Дъжд и сняг в следващите 24 часа
19:23 / 29.01.2026
Плевнелиев: Политиците говорят страшни лъжи и глупости и манипули...
18:57 / 29.01.2026
Каламарис: Освен партията на президента Радев, която със сигурнос...
17:57 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.