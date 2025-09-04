ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Проф. Чуков: Трябва да се намери инструмент, който да накара Путин да започне преговори
Той е на мнение, че е належащо да се намери инструмент, който да накара Путин да започне преговори, защото "със сила става още по-голяма война", а и няма европейско правителство, което да прати армия да се бие с руснаците. Чуков подчерта, че Путин неколкократно е излъгал Тръмп и сега трябва да се наложат по-строги санкции, но допълни, че докато руската армия има стратегическата инциатива ще е трудно.
Анализаторът е на мнение, че европейците са напълно прави да искат гаранции за подкрепа от САЩ и е категоричен, че без инструментите на американците не може да се говори за примирие.
По отношение на ситуацията в Близкия изток Чуков допусна пред NOVA NEWS, че най-вероятно част от Ивицата Газа ще бъде "дадена на концесия" на САЩ. Анализаторът твърди, че вече има предложен проектосъстав на бъдещата администрация и тя евентуално ще бъде оглавена от палестинец, активист на "Фатах". Според него Израел не иска анексиране на Газа, защото ще коства голям ресурс на държавата.
Проф. Чуков е на мнение, че присъствието на Индия на Шанхайската организация за сътрудничество е недвусмислен жест от Моди към американския президент Доналд Тръмп.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3516
|предишна страница [ 1/586 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
14:47 / 04.09.2025
Венета Райкова с тежки преговори за водеща на "Преди обед"
10:34 / 02.09.2025
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: