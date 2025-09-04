Проф. Чуков: Трябва да се намери инструмент, който да накара Путин да започне преговори

© NOVA NEWS Ще има ли преговори за Украйна, какво ще се случи в Близкия изток и какви са изводите от парада в Пекин – тези теми анализира проф. Владимир Чуков, чл. кореспондент на БАН.



Той е на мнение, че е належащо да се намери инструмент, който да накара Путин да започне преговори, защото "със сила става още по-голяма война", а и няма европейско правителство, което да прати армия да се бие с руснаците. Чуков подчерта, че Путин неколкократно е излъгал Тръмп и сега трябва да се наложат по-строги санкции, но допълни, че докато руската армия има стратегическата инциатива ще е трудно.



Анализаторът е на мнение, че европейците са напълно прави да искат гаранции за подкрепа от САЩ и е категоричен, че без инструментите на американците не може да се говори за примирие.



По отношение на ситуацията в Близкия изток Чуков допусна пред NOVA NEWS, че най-вероятно част от Ивицата Газа ще бъде "дадена на концесия" на САЩ. Анализаторът твърди, че вече има предложен проектосъстав на бъдещата администрация и тя евентуално ще бъде оглавена от палестинец, активист на "Фатах". Според него Израел не иска анексиране на Газа, защото ще коства голям ресурс на държавата.



Проф. Чуков е на мнение, че присъствието на Индия на Шанхайската организация за сътрудничество е недвусмислен жест от Моди към американския президент Доналд Тръмп.