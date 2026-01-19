Проф. Чуков: Вероятността за нови удари срещу Иран е твърде голяма
© ФОКУС
Ако начело на Иран остане ислямското ръководство, нищо няма да се промени, заяви той. "Лично аз не считам, че там може да има някаква друга алтернатива, освен премахването на самия режим, което обаче ще бъде много трудно. Ако нещата останат по този начин, ще дойде човек, който ще замести този 86-годишен аятолах, негов прототип. Спрягаха се различни имена: самият син на аятолах Хаменей, напоследък се появи отново името на Хасан Хомейни – синът на аятолах Хомейни, който пък се води част от умерената прослойка на духовниците. По едно време се считаше, че предният ирански президент Хасан Рохани би могъл да замести Али Хаменей“, изброи проф. Чуков.
Сегашният ирански президент Масуд Пезешкиан се смята за реформатор, но той води втората държава, отбеляза международният анализатор. "Практически в Иран съжителстват две държави – подчинената, светската е на президента, а втората е на върховния ръководител“, поясни той.
По думите му сегашният режим упражнява много интересен принцип при воденето на външната политика в региона – ислямизъм в радикален шиитски вариант плюс персийски национализъм.
"Това е една смесица между техен тип ислям с примеси от Велика Персия, славното минало, специфичната вяра. Те казват, че са чисти мюсюлмани, а в същото време в техния парламент има една религиозна квота от петима депутати – трима задължително трябва да са християни, един задължително трябва да бъде евреин и един зороастриец. В тази част на света религията е не само традиция, етикет, морал, етика, но много често тя е над политиката. Там не може да има помирение. Докъде ще ескалира е въпрос на субсидиарни фактори – регионални, международни, икономически последствия, но очевидно нещата вървят в някаква предвидима плоскост“, смята проф. Чуков.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Иван Таков: Държахме да има конгрес преди изборите, който даде точно този нов заряд, който трябва на БСП
13:55
Икономисти с прочит на одита на Сметната палата: При еврофондовете корупционният риск рядко е "един човек взел подкуп"
13:35
Божидар Божанов: Поне една, а може би и две от управляващите партии няма да бъдат в следващия парламент
12:10
Мирослав Запорожанов: Еврозоната е като магистрала, по която може да се движи капитал в посока на България
11:24
Румен Радев изрази съболезнования към крал Фелипе VI и семействата на жертвите при тежката влакова катастрофа в Испания
11:22
Министерството на здравеопазването призовава за превенция по повод Европейската седмица за рак на маточната шийка
11:20
Доц. Орманджиев: Към момента няма юридическа бариера пред кандидатурата за служебен премиер на Андрей Гюров
10:03
Георги Лозанов: Въпросът не е дали Радев ще излезе на политическата сцена, а кой ще застане срещу него
18.01
Експерти: Време е да си признаем, че мантрата за "щастливо детство без задължения" доведе до поколение, което не познава думата "отговорност"
18.01
Киселова: Дали ще има коалиция с политически проект - отговорът е еднозначен. И в двете си кампании Радев е бил подкрепян от БСП
18.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.