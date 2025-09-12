Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Проф. Даниел Вълчев: Защо е нужно кметът на Варна да бъде под стража, къде ще избяга?
Автор: Екип Ruse24.bg 18:33Коментари (0)0
©
"Защо е нужно кметът на Варна да бъде под стража, къде ще избяга? Когато задържаш някого под стража е след като си събрал доказателства, а не докато ги събираш. Юридически смисъл на оставането на Коцев в ареста няма. Правилата кога е налице организирана престъпна група също са незадоволителни“.

Това каза проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет в Софийския университет. 

Той коментира и случая с побоя над полицейския началник в Русе.  

"В МВР няма никаква система за това кой дава информация и как я дава. Започвам да съм разколебан кога е станало, кой е започнал. Служител на МВР в свободното си време може ли и трябва ли да предотврати престъпление – мисля, че е длъжен по съответния ред – или да се намеси лично, или да информира колегите си. Дали това е станало, ние не знаем“, посочи още Вълчев.

"Държавата, това е редът и той зависи от всички нас. Той трябва да бъде предвидим и еднообразен. В какво положение сме – имаме временно изпълняващ длъжността главен прокурор, не е ясно кой е председател на ВАС, не е ясно кой е шеф на Военна полиция, на ДАНС, ВСС. Смисълът на мандатните органи е да има стабилност на институциите“, коментира още проф. Вълчев пред bTV. 

По думите му тази непредвидимост влияе на чувството за ред в държавата.  

Какъв трябва да бъде профилът на бъдещия президент?

"Илияна Йотова е твърде вероятен кандидат на лявата част на спектъра по много причини. Големият въпрос е дали ще има конкуренция между партийни кандидати, което би било катастрофално, или дали ще има дебат накъде ще върви страната“, каза още Вълчев.

Още по темата: общо новини по темата: 73
12.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
08.09.2025 »
05.09.2025 »
04.09.2025 »
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
12:06 / 10.09.2025
Пореден тото милионер в България 
Пореден тото милионер в България 
22:41 / 11.09.2025
"Величие": Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР, оставката е част от това
"Величие": Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР, оставката е част от това
12:04 / 10.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:50 / 10.09.2025
Асен Василев: МВР излъга грозно, а министърът излъга два пъти още по-грозно
Асен Василев: МВР излъга грозно, а министърът излъга два пъти още по-грозно
12:03 / 10.09.2025
Бащата на Никола, причинил катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
Бащата на Никола, причинил катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:50 / 10.09.2025
Елена Йончева към Урсула фон дер Лайен относно полета: Вече десет дни името на България се свързва с тази т.нар. новина, вие още не сте коментирали
Елена Йончева към Урсула фон дер Лайен относно полета: Вече десет дни името на България се свързва с тази т.нар. новина, вие още не сте коментирали
17:50 / 10.09.2025
Актуални теми
Арестуваха кмета на Варна
Жестоко убийство на жена в Крайници
Интеграцията на Западните Балкани в ЕС
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: