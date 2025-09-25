ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Проф. Драгомир Иванов говори за антибиотичната резистентност, която заплашва живота на милиони
От 1990 до 2021 г. смъртните случаи, свързани с антибиотична резистентност, надхвърлят 1 милион годишно. Прогнозите сочат, че ако не се предприемат адекватни мерки, до 2050 г. броят на директните жертви може да надхвърли 39 милиона, а косвените случаи – десетки милиони.
В България проучванията за периода 2018–2022 г. показват висока резистентност на бактерията Helicobacter pylori, а употребата на антибиотици се е увеличила с 27% за пет години.
"Безконтролната употреба на антибиотици е основен фактор за резистентността, но не е единственият. Вътреболничните инфекции, както и антибиотиците, използвани в животновъдството, също играят ключова роля“, обясни Иванов.
По думите му често дори банални инфекции не могат да бъдат лекувани ефективно, тъй като някои щамове вече са устойчиви към всички познати антимикробни средства. "Това означава, че няма надежден антибиотик за лечение на определени пациенти, а възможностите за терапия са ограничени“, предупреди той.
Проф. Иванов посочи, че превенцията е също толкова важна, колкото и самото лечение. "Контролът и превенцията на инфекциите в лечебните заведения са критични, защото там се селектират щамове, които лесно се разпространяват сред пациентите с компрометиран имунитет“, обясни експертът.
Той добави, че употребата на антибиотици в хранителната индустрия също влияе на човешкия организъм. "Храната и водата могат да съдържат остатъци от антибиотици, които допринасят за резистентността. Необходимо е строг контрол и в хуманната, и във ветеринарната медицина“, каза проф. Иванов.
България участва в европейския проект EU-JAMRAI 2, който цели превенция и контрол на антимикробната резистентност. В страната се работи за създаване на Национален план за действие, който да обхване хуманната и ветеринарната медицина, но според Иванов България остава сред "задните редици“ на ЕС по отношение на контрол и превенция.
Специалистът подчерта и ролята на обществото: "Обществото е реален участник в този процес. Ако хората не разбират значението на антибиотичната резистентност и не спазват правилата, усилията на специалистите няма да бъдат достатъчни.“
Иванов каза, че освен антибиотиците, интегративната медицина и превантивните мерки, включително ваксинацията, могат да помогнат за намаляване на консумацията на антибиотици и да ограничат селекцията на резистентни микроорганизми.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българинът без царска туршия няма как да остане
16:02 / 24.09.2025
Борбата с пожара край Тутракан продължава, обхванати са над 500 декара
09:45 / 23.09.2025
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
11:21 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: