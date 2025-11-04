Това е бюджет на страха от промяна, или по-точно бюджет на нищо-промяната. Може би целта е да бъде бюджет на оцеляване на тази сглобка, която е много крехка. Това каза преподавателят в Университета по застраховане и финанси проф. Боян Дуранкев внаТой не очаква драматични промени в проектобюджета при приемането му заради предстоящото въвеждане на еврото. "Българските граждани са много чувствителни към прехода към еврото и няма кой да направи драматични промени точно в този момент. Вероятно следващо правителство ще направи промените, необходими, за да излезем от тази бюджетна тиня, в която сме затънали над колене“, коментира проф. Дуранкев.По думите му българската икономика има много и вече забележими проблеми. Икономическият растеж е 3,4%, но инфлацията е 5,6%. "Това прави безсмислени всякакви спестявания и капиталови вложения. Промишленото производство е замръзнало на нивото от миналата година. Същото е и със строителната продукция, което означава, че реалната икономика в България върви като дял надолу, т.е. увеличава се делът на т.нар. "боклукчийска икономика“, обясни икономистът.Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. показва очаквания растежът на БВП да намалява ежегодно. "Това означава, че България ще има проблеми. През следващата година смъкваме растежа на 2,7%, а през 2028 г. – на 2,4%. Разбира се, и инфлацията ще се смъкне, въпреки че е вероятно и през следващата година да бъде близка до тази – над 3%. Най-неприятното е, че циреят избива най-вече в държавния дълг, който ще продължава да расте. Тази година се очаква да достигне близо 28% от БВП, а до 2028 г. – вече драматичните 36,6%, или почти 50 милиарда евро. Това е политика, която не генерира развитие, а само растеж, при това растеж и на дълговете“, обясни проф. Дуранкев.В следващите години трябва да бъдат отделяни сериозни средства и за отбрана, допълни той.