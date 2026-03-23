Проф. Евгений Дайнов: По физиономиите на политиците ще разберем дали ще има бърза сглобка
Според него "Прогресивна България" няма да вземе 30% гласове, тъй като не вярва, че негласуващите и ядосаните хора са се втурнали към тази партия. "Последните няколко дни ще стане ясно, но ще има парламент с голямо количество нови участници. При по-сериозно гласуване, каквото твърдят анкетираните, че са готови да направят, по-малките партии ще останат отвън. Предвиждат се пет партии с две големи и две средно големи групи", допълни той.
"Прогресивна България" се опитва да бъда всичко, което е разумен похват за нова политическа сила, но е опасна игра", подчерта гостът.
По думите му ситуацията от предния парламент не може да се повтори. "Тук Бойко Борисов няма да излезе прав за това, че ще бъде, както си беше. Новите играчи ще искат да се доказват, че не са като предишните", заяви проф. Дайнов.
Относно евентуална нова конфигурация на сглобката експертът посочи, че това зависи от самочувствието на партиите и това кой с колко депутати влезе. "По физиономиите им, като разберат резултатите в нощта на изборите или раната сутрин, ще може да определим, дали ще има бърза сглобка и каква ще бъде тя", коментира проф. Дайнов.
Той заяви, че ще се появи нова истерия в следващия парламент. "Появата на това служебно правителство прекърши аферата "Петрохан", добави проф. Дайнов.
