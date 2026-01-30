Проф. Георги Рачев: Един студен въздух от периферията на антициклон ще ни близне в неделя, а в понеделник се очаква доста сериозна снежна покривка
© bTV
Причината за това време е добре очертаният и развит средиземноморски циклон Кристи, край който минава антициклонът Даниел. Заради това в неделя ще нахлуе студен въздух, който ще доведе до температури от над минус 20 в Беларус, а у нас - минус 7 - минус 8 градуса.
Изпращаме януари с един градус над нормата и в половин България 2 пъти над нормата за валежи, обясни климатологът. Тези валежи пълнят язовирите, което е добре за лятото, което се очаква да е топличко и сухо.
Преди това обаче следват 3 студени дни, като особено в проходите в южната част на страната като Предела, Пампорово, ще е страшно. В планините няма да има никаква гледка, ще вали сняг, ще духа силен вятър.
"От вторник започва затопляне и от сряда нататък ще има положителни минимални температури. Така че малък Сечко ще се покаже за три дни", каза проф. Рачев. През това време се очаква да натрупа 15-30 см снежна покривка в Западните Родопи. Тя ще е по-умерена в северна България, в София - от 3 до 5 см. Обстановката ще е по-сложна на североизток, където ще има и вятър, и сняг.
И тази вечер, и утре ще продължи да е топло, а в неделя навсякъде вече ще вали сняг, предупреди Рачев. Следващите дни много ще вали в Гърция и Егейското крайбрежие на Турция.
През февруари ни очаква най-киселото време, но не и в първата десетдневка. Хубавото време идва след вторник, когато ще настъпи осезаемо затопляне.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Празник е!
08:52
Даниел Петров: Българският пазар е залят от по-евтини стоки със занижени фитосанитарни показатели, които конкурират местното производство
29.01
Инцидент с много неизвестни: Стъклото на колата на Костадин Костадинов се пръсна на паркинга пред парламента
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Зафиров обяви, че няма да участва в парламентарните листи на БСП ...
20:26 / 29.01.2026
Гласят Мария Габриел за важен пост в международна организация
20:05 / 29.01.2026
Надежда Йорданова: Има напрежение между "Продължаваме промяната" ...
19:48 / 29.01.2026
Дъжд и сняг в следващите 24 часа
19:23 / 29.01.2026
Плевнелиев: Политиците говорят страшни лъжи и глупости и манипули...
18:57 / 29.01.2026
Каламарис: Освен партията на президента Радев, която със сигурнос...
17:57 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.