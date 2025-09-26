ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Проф. Георги Рачев: Още днес може да има сняг
"Септември си отива с 2,5 градуса повече от нормалното и ужасно сух. Повечето от поливните язовири практически за празни“, посочи пред bTV той.
По думите му утре също ще остане без съществени валежи. Такива се очакват в неделя и в понеделник. Октомври ще започне с дъждове и захлаждане. В четвъртък максималните температури във високите котловинни полета ще бъдат до 15 градуса, а минималните ще бъдат под 10 градуса.
Очаква се валежите да бъдат предимно в западната част на страната. По-топло ще остане по морето и в най-южните райони.
Проф. Рачев отбеляза, че повечето слънце се очаква до неделя след това - захлаждане и валежи. Според американския модел обаче те ще бъдат до 30-40% под нормите, а според европейския - ще бъдат в норма.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 912
|предишна страница [ 1/152 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българинът без царска туршия няма как да остане
16:02 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: