Проф. Герджиков: Ние сме световни шампиони по промени в нашите закони

© Ние сме може би световни шампиони по промени в нашите закони. Това заяви проф. Огнян Герджиков – председател на 39-ото Народно събрание и бивш служебен премиер в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Като опитен законотворец той каза как оценява тази част, всъщност основната, в работата на парламента.



"Ето, тук мога да си позволя сериозна критика, защото у нас начинът, по който се законодателства, е порочен. Ние сме може би световни шампиони по промени в нашите закони. Не знам да има друга държава, която толкова често, непрекъснато да променя законите си. Защото те не се подготвят както трябва. Един закон не може да стане от днес за утре.



Един закон, който е сериозен, се подготвя много дълго време с привикване на експерти в съответната област, с обсъждания, с кръгли маси, така, така и така. Нищо такова не се прави, особено през последните години, което ми е голяма болка, голяма мъка, защото имам известен поглед как се законодателства в Западна Европа. Бил съм там, участвал съм в такива сбирки да видя по какъв начин се правят нещата. А тук е една голяма, голяма самодейност", заяви проф. Огнян Герджиков.



Той отговори и на въпроса - какво кара депутатите да препускат през материи, които много често не разбират.



"Да, точно така го казвате, съвсем точно – материи, които те не разбират. Не знам кой ги кара, те просто наистина действат непрофесионално. Аз така мога да твърдя, че голяма част от западните държави, а и не само западните държави разбира се, ползват консултативни органи от топ специалистите в съответните области, за да се допитват до тях с оглед на това каква да бъде правната уредба в една или друга област. При нас такова нещо няма. Нямаше един плах опит да се направи. По мое време смея да кажа, че имаше консултативен съвет, който аз бях назначил, който върши великолепна работа. След това, известно време се опита такъв консултативен съвет да се създаде, някъде към 3 месеца, в които бях председател, бяха някъде към 3 месеца и престанаха да ни поставят каквито и да е задачи, и малко след това аз си подадох оставката. Казах, че няма защо да стоя начело на един такъв фигуративен орган, който изобщо не му се поставят задачи. И нещата се разсъхнаха. И от там насетне нищо повече няма. Това беше 2009- 2010 година. От тогава минаха повече от 15 години.



По думите му един качествен закон се изработва дълго време.



"За много време. Просто за много време. Това показва историята на законодателството на развитите страни. Те работят своите закони с много месеци и години. Ние работим за броени дни. Е, няма как да стане качествено. Просто едно агне не може да се опече за 15 минути. Това сте наясно. По същия начин един закон не може да стане за 15 дни. Това е истината", добави проф. Герджиков.