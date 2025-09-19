Проф. Халачев: Правилата в парламента не се спазват, а отношенията между политиците са силно изострени

© Демократичните механизми се подкопават по много различни начини. В последните 30 години демокрацията е използвана само и единствено, за да могат да се притискат някои държави да дадат нещо, което иначе не дават. Това каза проф. Любомир Халачев, режисьор, сценарист и бивш ректор на НАТФИЗ в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Демокрацията стъпва върху добра правосъдна система, която регулира отношенията между хората. В България обаче тази система не работи, заяви той. "Когато правосъдната система не работи добре, когато институциите не работят в синхрон и не вършат работата, заради която са създадени, тогава в обществото всичко е възможно. Тежестта на закона не е в силата на неговото наказание, а в съзнанието за неговата неотменност. У нас, в България, няма съзнание за неотменността на законите у хората“, заяви проф. Халачев.



Правилата в парламента също не се спазват, а отношенията между политиците са силно изострени, отбеляза той. "Това е показателно, че между тези хора е легнала една дълбока непоносима атмосфера, в която липсва култура. Когато няма културна атмосфера, хората излизат на улицата, взимат тоягите и – който е по-силен. Дотам сме стигнали в момента, за съжаление“, коментира проф. Халачев.



Във властта не трябва да бъдат допускани болни за власт хора, категоричен бе режисьорът. "Ние искаме хора, които не са зависими от политиката, хора, които са готови да напуснат властта всеки момент, стига да разберат, че са свършили нещо нередно. Досега не съм видял една политическа оставка, освен тази на Христо Иванов, която той направи, защото нямаше друг изход“, допълни той.