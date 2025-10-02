Новини
Проф. Христо Пимпирев за водната криза: Трябва да се използват новите тенденции и изследванията на учените
Автор: Ася Александрова 19:54Коментари (0)83
Климатът България преминава в един полупустинен климат, което означава, че водата ще бъде все по-малко и все по-нужна. Така че ние трябва да се поучим от опита и да видим как се справят с липсата на вода страни с такъв полупустинен климат, каквито са Израел, държавите в Персийския залив и много държави в Северна Африка. Има много начини да се добива вода и не трябва само да седим и да чакаме да падне дъжд и да ни пълни язовирите. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ директорът на Българския антарктически съюз и ръководител на експедициите до ледения континент проф. Христо Пимпирев.

"Трябва да се вземат сериозни мерки, защото действително е престъпление половин милион жители от 6 милиона да нямат вода за пиене, само 2 часа на денонощие да им пускат водата, да може да се изкъпят, да се изперат, да измият чини и всякаква посуда. И сега когато ще се увеличи с още 2 часа, това се смята като голям прогрес.“ Според проф. Пимпирев проблемът не е до липсата на пари, а до създаване на визия, до работа, в която да се използват новите тенденции, да се използват изследванията на учените.

По думите му остарялата водопроводна система е един от факторите за проблемите със загубата и липсата на вода у нас. "Това го няма в развитите страни никъде. Това може и трябва да се оправи, за да може да се справим с по-належащия недостиг на питейна вода,“ каза той и обясни, че за да си направят водопроводната система, за да получаваме вода от топящия се ледник на Антарктида, са се обърнахме към специалисти от Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), към доц. д-р инж. Борис Цанков, който "вече трета година идва и прави нашата водопроводна система. И аз се чудя защо не се обръщат нашите държавници, министри към младите специалисти. Това са хората, които са учили 30 години, и знаят как се прокарва вода до населените места,“ посочи той и даде пример с изградените инсталации за превръщане на морската вода чрез осмоза в сладководна на Лазурния бряг във Франция, където също по прогнози климатът се променя в полупустинен.

Проф. Пимпирев сподели още, че подготовката за 34-ата експедиция до Антарктида върви под пълна пара. "На 7 ноември от Пристанище "Варна“ тръгва нашият военен научно-следователски кораб "Св.св. Кирил и Методий“ към Антарктида. Така, че всичко трябва да бъде натоварено за почти половин година работа в Южния океан, в ледените години на Антарктида, на континента, на българската база. Така, че всичко трябва да бъде изчислено. Но ние имаме опит вече. Това е четвъртия рейс на кораба ни до континента и сме събрали опит, за да няма фалове,“ каза той и добави, че в експедицията ще вземат участие учени от различни държави, сред които Еквадор, Колумбия, Португалия, САЩ. "Нашата програма е изключително интернационална. Това е световна наука, от която зависи бъдещето на човечеството.“

общо новини по темата: 185
02.10.2025 Драгомир Стойнев: Хубаво е, че имаме правителство, което решава проблемите на гражданите
01.10.2025 Извънредно заседание! Приеха промени в Закона за държавния бюджет за 2025 година!
30.09.2025 Над 70% от българите основната причина за безводието се крие във ВиК
30.09.2025 Облекчават водния режим в Плевен
30.09.2025 Министър Иванов: Крайната цел е до края на годината Плевен да остане само на нощен режим на водата
29.09.2025 Премиерът Желязков: Целта е до следващото лято в Плевен да няма режим на
водата
