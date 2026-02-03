Проф. Христова: Нипа няма да повтори COVID-19
Нипа е типична зооноза, чийто основен резервоар са плодовите прилепи. Заразяване може да настъпи при директен контакт с болни животни или при консумация на плодове, наядени от тях. "В Европа към момента няма регистрирани случаи, а евентуален риск съществува само при вносни случаи от засегнати региони като Индия и Бангладеш", успокои специалистът.
Заболяването протича тежко - със силна кашлица, задух, енцефалити, обърканост и сериозни неврологични усложнения. Смъртността стига до 75 процента. Въпреки това вирусът не се предава лесно от човек на човек и изисква продължителен и близък контакт, например при грижи за болен.
Специфично антивирусно лечение или ваксина срещу Нипа няма, но се прилага симптоматична и поддържаща терапия. Проф. Христова подчерта пред NOVA, че заболяването не е широко разпространено и не създава условия за масова епидемия.
Като основни превантивни мерки тя посочи избягване на контакт с диви животни, стриктно измиване и обелване на плодовете, както и използване на маска при респираторни симптоми. "Прилепите не боледуват, те са само преносители, затова хигиената е ключова“, подчерта проф. Христова.
