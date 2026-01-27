Проф. Христова: Пикът на грипната епидемия наближава
© БНТ
В момента епидемия има само в две области – Бургас и Пловдив, уточни проф. Ива Христова.
"Пловдив е нова област, която прескочи предепидемичната ситуация. Доста бързо нарасна заболямостта“, уточни проф. Христова.
Миналата седмица в епидемична ситуация са били още Варна и Добрич, като в Добрич нивата вече са спаднали, а във Варна вирусът все още циркулира активно.
Четири нови области са в предепидемична ситуация:
"Това говори за скок на заболеваемостта там и ако тази тенденция продължи е твръде вероятно следвщата седмица да ги видим в епидемия . Това са областите Сливен, Търговище, Монтана и Плевен.“
Проф. Христова обясни пред БНТ, че пикът на грипната епидемия наближава.
"Има известни основания да се мисли, че пикът е наблизо, освен това интересно е, че последните седмици заболеваемостта е по-ниска, спрямо същия период на миналата година. В Западна Европа повечето страни минаха пика, допълнително при нас започна да се доказва грип В, което е бялата лястовица, че грипът си отива, така че тази седмица ми се вярва, че ще е пикът и ще започне намаляването."
Още по темата
/
Проф. Тодор Кантарджиев: Между 50 и 80% от антибиотиците, използвани в домашни условия, са ненужни
10:27
Доц. Мангъров: Препаратите срещу грип дразнят стомаха, което води до повръщане, а оттам – влизане в болница
25.01
Ръст на болни от грип в Русенско, в областта обаче не са достигнати още епидемичните нива на заболеваемост
19.01
Проф. Радка Аргирова: Новият субвариант на грипа напада не само горните дихателни пътища, но и белите дробове
17.01
Още от категорията
/
Недялка Делева: Живеем в локви, водата е на режим и президент да е от селото и който и да е - за нас няма полза
25.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Борисов: Там, където съм се родил, там ще си пукна! Знайни и незн...
22:45 / 26.01.2026
18-годишно момче е сложило край на живота си, говори се за сериоз...
21:23 / 26.01.2026
Кирил Петков отрече слуховете, че създава политически проект
21:20 / 26.01.2026
Проф. Малинов към партиите: Внимавайте какво говорите по време на...
21:20 / 26.01.2026
Илияна Йотова: Целта на служебния кабинет е нормални и честни изб...
19:45 / 26.01.2026
Заради снега: Ограничиха движението за тежкотоварни автомобили пр...
20:21 / 26.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.