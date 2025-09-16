Новини
Проф. Христова: Ваксината срещу варицела е първата сериозна крачка за намаляване на заболеваемостта
Автор: Екип Ruse24.bg 10:54Коментари (0)25
© bTV
Преди дни от Министерството на здравеопазването обявиха, че от 2026 година ваксината срещу варицела, която до момента имаше препоръчителен характер, ще бъде вписана в имунизационния календар и ще стане задължителна.

Как това ще промени заболеваемостта и как държавата се бори с растящия брой случай на Covid и неговите подварианти?

Питаме проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Варицелата е едно от най-честите инфекциозни вирусни заболявания в детска възраст. Около 90% от контактните на болен с варицела, които нямат изграден специфичен имунитет към причинителя, се заразяват. Най-засегнати са децата от 5 до 9-годишна възраст, които представляват над 80% от заболелите.

"Данните показват, че през последните години имаме между 25 и 30 хиляди случая на година и че това е едно от най-честите инфекциозни заболявания. Освен това, не винаги протича леко. Има много родители, които не са преболедували, и при тях заболяването може да бъде по-тежко на по-напреднала възраст“, обясни проф. Христова.

По думите ѝ включването на ваксината в задължителния календар е начин за широко приложение и ограничаване на разпространението на вируса:

"Вече в 16 страни от Европейския съюз тази ваксина е задължителна и се поема от държавата. Това е дългосрочна перспектива – ефектът няма да се види веднага, но в първите две-три години, както показват опитите в Съединените щати, има над 10-кратно намаление на случаите.“

Професор Христова уточни и кои деца ще бъдат ваксинирани:

"Ваксините са предназначени за деца между 12 и 15 месеца, като след това има реимунизация на 3-годишна възраст. За възрастните, които не са преболедували варицела, има двудозов режим, който може да се закупи и прилага самостоятелно, като между двете дози трябва да мине поне месец.“

Експертката коментира и текущата ситуация с COVID:

"Няма ръст на случаите тази седмица – отчитаме 103 случая при 128 през предходната. Възможно е броят на заболелите да започне да намалява, въпреки че трябва да следим тенденциите в Западна Европа. Това все още е доминиращото респираторно заболяване и протича с висока температура, отпадналост и болки в мускулите и ставите.“

"Карантина не е задължителна, но е силно препоръчителна. В първите няколко дни пациентът може да няма сили да изпълнява служебните си задължения и трябва да остане вкъщи. След това е добре да следват още няколко дни възстановяване, за да се предпазят близките и околните“, каза пред bTV тя.

Що се отнася до лечението, проф. Христова поясни, че антивирусни средства съществуват, но се прилагат главно при по-тежки случаи, докато повечето пациенти лекуват заболяването вкъщи.

С включването на ваксината срещу варицела в задължителния календар и с наблюдението на COVID, здравните власти целят намаляване на заболеваемостта и ограничаване на потенциалните усложнения, особено при най-уязвимите групи.

