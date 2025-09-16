ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Проф. Христова: Ваксината срещу варицела е първата сериозна крачка за намаляване на заболеваемостта
Как това ще промени заболеваемостта и как държавата се бори с растящия брой случай на Covid и неговите подварианти?
Питаме проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.
Варицелата е едно от най-честите инфекциозни вирусни заболявания в детска възраст. Около 90% от контактните на болен с варицела, които нямат изграден специфичен имунитет към причинителя, се заразяват. Най-засегнати са децата от 5 до 9-годишна възраст, които представляват над 80% от заболелите.
"Данните показват, че през последните години имаме между 25 и 30 хиляди случая на година и че това е едно от най-честите инфекциозни заболявания. Освен това, не винаги протича леко. Има много родители, които не са преболедували, и при тях заболяването може да бъде по-тежко на по-напреднала възраст“, обясни проф. Христова.
По думите ѝ включването на ваксината в задължителния календар е начин за широко приложение и ограничаване на разпространението на вируса:
"Вече в 16 страни от Европейския съюз тази ваксина е задължителна и се поема от държавата. Това е дългосрочна перспектива – ефектът няма да се види веднага, но в първите две-три години, както показват опитите в Съединените щати, има над 10-кратно намаление на случаите.“
Професор Христова уточни и кои деца ще бъдат ваксинирани:
"Ваксините са предназначени за деца между 12 и 15 месеца, като след това има реимунизация на 3-годишна възраст. За възрастните, които не са преболедували варицела, има двудозов режим, който може да се закупи и прилага самостоятелно, като между двете дози трябва да мине поне месец.“
Експертката коментира и текущата ситуация с COVID:
"Няма ръст на случаите тази седмица – отчитаме 103 случая при 128 през предходната. Възможно е броят на заболелите да започне да намалява, въпреки че трябва да следим тенденциите в Западна Европа. Това все още е доминиращото респираторно заболяване и протича с висока температура, отпадналост и болки в мускулите и ставите.“
"Карантина не е задължителна, но е силно препоръчителна. В първите няколко дни пациентът може да няма сили да изпълнява служебните си задължения и трябва да остане вкъщи. След това е добре да следват още няколко дни възстановяване, за да се предпазят близките и околните“, каза пред bTV тя.
Що се отнася до лечението, проф. Христова поясни, че антивирусни средства съществуват, но се прилагат главно при по-тежки случаи, докато повечето пациенти лекуват заболяването вкъщи.
С включването на ваксината срещу варицела в задължителния календар и с наблюдението на COVID, здравните власти целят намаляване на заболеваемостта и ограничаване на потенциалните усложнения, особено при най-уязвимите групи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12091
|предишна страница [ 1/2016 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: