С Решение на Министерски съвет се променя състава на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. На мястото на доц. Силвия Цветкова Терезова за председател на Съвета е избран проф. Илко Гетов, съобщиха от Министерство на здравеопазването.Проф. Илко Гетов е утвърден експерт в областта на фармацията с богат управленски и преподавателски опит. Завършил е Медицински университет – София, притежава научна степен "доктор“ и специализации по клинична, болнична фармация и здравен мениджмънт. В професионалния си път е бил председател на Българския фармацевтичен съюз (2013–2020 г.) и заместник-министър на здравеопазването. От 2020 г. представлява България в Комитета за оценка на лекарствени продукти към Европейската агенция по лекарствата (EMA). Владее английски, италиански и руски език.Успоредно с неговото назначение, съставът на Съвета се обновява и с избора на г-жа Аксиния Атанасова, която заема мястото на доц. Любомир Бакаливанов. Тя е магистър по застраховане и социално дело със специализации по здравен и финансов мениджмънт. Г-жа Атанасова притежава дългогодишен административен опит в структурите на Столичната и Националната здравноосигурителна каса, а от 2015 г. до момента заема ключови експертни длъжности в дирекция "Лекарствена политика“ на Министерството на здравеопазването.