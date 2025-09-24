Проф. Йоаким Каламарис: Турция е "агресор" в региона на Близкия изток

© Свидетели сме на преразпределение на света. Цари хаос. Това каза преподавателят по икономика и геополитически анализатор проф. Йоаким Каламарис в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Той определи Турция като "агресор“ в региона на Близкия изток. "Виждате какво се случва в Сирия, виждате намеса на Турция в Либия, в Египет. Турция е едно улично куче, което само разлайва другите кучета. Турция нямат приятели, само врагове“, добави Каламарис.



Той отбеляза, че на 25 септември ще се проведе среща между президентите на САЩ и Турция, като тема на разговорите ще бъде ситуацията в Газа. Само допреди няколко години Израел и Турция са били много близки геополитически и икономически партньори, припомни геополитическият анализатор.



"Тази среща е много важна за нас, тъй като Турция не желае европейските страни да имат европейска армия или ако имат, искат те да са пионерите на този процес, за да могат да се възползват от резултатите, а не да имат срещу тях една силна Европа със силна армия, която да се противопоставя на Турция“, обясни той.