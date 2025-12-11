"Витаят респираторни вируси, което е обичайно за този сезон, но е хубаво, че бавно се повишава заболеваемостта. Това обаче ще се промени", това каза по БНТ проф. Ива Христова.Тя даде пример със заболелите в Обединеното кралство, където се очаква пикът на грипа да настъпи по-рано."По време на коледните и новогодишните празници става обмен. Първата седмица след Нова година обикновено е ниска заболеваемостта и след това започва да нараства. Обикновено пикът е в края на януари", обясни проф. Христова.По думите й е възможно тази година да има повече заболели и пикът да е през февруари."Имаме едно плавно повишаване последните три седмици", каза тя."Инжекционните ваксини може да се ползват и при деца. Те са тествани при деца над 6 месеца. Важно е, защото децата са рисков контингент. Някои от тях за първи път се срещат с вируса и той протича по тежко", разясни проф. Христова.Тя уточни, че грипният вирус не е безобиден и е важно да предпазим децата, които са уязвими.