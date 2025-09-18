ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали усложненията и тежките случаи
Плановете на здравното министерство е тази ваксина да стане задължителна, друг е въпросът, че все още не е отпуснат финансов ресурс за това.
"Надяваме се и да се намерят съответните финанси за това нещо. Причината е, защото варицелата е една от най-разпространените в момента инфекциозни заболявания, със сигурност най-разпространената шарка, с официално регистрирани между 25 и 30 хиляди на година и все пак е една от тежко протичащите шарки. Особено пък сега, когато детето се разболее, родителите не са прекарали, на възраст над 20 години вече протича много тежко, който е карал знае, с тежък обрив, обривът става на гнойни мехурчетата, след това се образуват корички и нерядко се образуват кожни дефекти. Това е всъщност едно от детските заболявания. Когато всъщност имунитета е много по-реактивен на децата, те се справят по-лесно, по-бързо, но ако по някаква причина не са боледували, вече на възрастните доста по-тежко протича и, както казах, нерядко и с кожни дефекти. И освен това, вирусът остава в организма и след това, след години, когато ни спадне имунитета, той ще се изяви като зостер. Имена голяма част от хората са карали херпес зостер, знаят какво, отново с обрив, но с много силни невралгични болки, защото всъщност този вирус се задържа по нервите и мехурчетата също са по хода на нерва с много силно така възпаление на самия нерв. Така че с една ваксина ще могат да се предпазят огромен брой деца. Страните, които вече са го въвели, сред които са така над половината европейски страни, както и в Америка, те отчитат намаляване вече на хоспитализациите, на усложненията, на тежките случаи, което всъщност е много важно. И от години се разглежда тази възможност да стане тази ваксина задължителна, т.е. да може държавата да се погрижи за децата и тази ваксина на практика да стигне до всички", посочи пред БНТ проф. Христова.
Министерство на здравеопазването предвижда безплатно да могат да се ваксинират само децата.
"Това ще бъде за деца между 12 и 15-месечни като първа доза и между 4 и 6 години като втора доза. За тях държавата ще осигури. А за всички над тази възраст могат да си направят и е желателно, като децата между 6 и 13 години трябва да има поне 3 месеца интервал между двете дози. А вече по-големите, дори един месец между двете дози е достатъчен. Могат да се ваксинират и възрастни. Пак с две дози, пак с интервал."
