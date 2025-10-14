ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Проф. Ива Христова: Всички ще се срещнат с грипа! Много е заразен!
"Всички ще се срещнат с грипа, той е много заразно заболяване, но една голяма част няма да се заразят, една малка част ще се разболеят, но дори няма да разберат - ден-два ще имат неразположение, една четвърт ще го прекарат по-тежко, а 1% ще стигнат и до болница", обясни тя.
И добави, че съдейки за преминаването му през Южното полукълбо, няма нещо специфично. Проф. Христова обясни, че ваксините са съобразени с щамовете, които циркулират. В момента обаче имало доста COVID.
"Всяка четвърта проба, която изследваме в момента, е положителна за COVID", съобщи тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12103
|предишна страница [ 1/2018 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Примката около Airbnb се затяга
17:06 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: