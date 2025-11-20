Проф. Каламарис: Гърция въвежда дигитални инструменти за защита на непълнолетните от алкохол, тютюневи и вейп продукти
© Фокус
Забранява се продажбата на алкохол и тютюневи изделия на непълнолетни, като за нарушителите са строги санкции – лишаване от свобода до 3 години и задържане под стража. "Налагат се глоби от 10 000 евро на търговците, които продават алкохол и тютюневи изделия на непълнолетни, като при повторно нарушение е възможно временно или окончателно отнемане на разрешителното за търговската дейност“, допълни проф. Каламарис.
Първата мярка предвижда регистрация и контрол на частни събития. "Занапред организаторите ще влизат в държавна платформа, ще заявяват събитието и ще вписват обекта, заведението, датата на събитието, данните на организатора, след което ще се издава одобрение от държавата. Всички частни събития ще бъдат проверявани. В края на процеса се генерира QR код, който позволява на полицията да потвърди, че събитието е регистрирано. Не се допуска продажба на алкохол на непълнолетни“, обясни икономистът.
Вторият инструмент е специално създаден регистър на физическите и онлайн магазините, които продават алкохол, тютюневи изделия или вейп продукти. "Търговците трябва да посетят платформата и да декларират своите магазини и продуктите, които предлагат, до 31 януари 2026 г. Ако не направят това, ще им се отнемат лицензите“, поясни проф. Каламарис.
Мерките предвиждат и дигитална идентификация на възрастта на купувача чрез QR код. "Този инструмент ще се използва при покупка на алкохол и тютюн. Купувачът трябва да представи новата си цифрова лична карта и приложението на платформата на министерството. Ще се генерира автоматично QR код, който показва зелено при пълнолетен и червено при непълнолетен“, обясни Йоаким Каламарис.
Още от категорията
/
Проф. Ива Христова: Антибиотичната резистентност и вътреболничните инфекции продължават да бъдат сериозен проблем у нас
10:09
Явор Божанков за президента Радев: Какъв русофил трябва да си, колко голям популист, какъв човек, за да направиш това?
19.11
ИПИ представи алтернативния си бюджет: Близо 100 хил. по-малко наети в публичния сектор и по-малко разходи за следващите три години
19.11
Румъния увеличава вноса на ток, в България тецовете ни спасяват: Ако въглищните централи бъдат изключени, борсовите цени могат да скочат с 60-80%
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Явор Божанков за президента Радев: Какъв русофил трябва да си, ко...
22:59 / 19.11.2025
Доц. Христо Орманджиев: Решението на Конституционния съд за искан...
21:15 / 19.11.2025
Здравният министър: Активното участие на общините е в помощ за пр...
22:16 / 19.11.2025
Извънредният труд на 31 декември и 2 януари ще излезе доста солен...
19:47 / 19.11.2025
След решение на ВКС: Конвоират Благомир Коцев във Варна до дни
19:40 / 19.11.2025
Слави Трифонов: Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци
19:50 / 19.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.