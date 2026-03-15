Подготовката за предсрочните парламентарни избори си върви в срок, изпълнява се нормално. Ако погледнем неформално на това в какво състояние са машините, в какво състояние ще бъдат секциите, как ще бъдат контролирани назначаването на секционните избирателни комисии и така нататък, има много проблеми, които остават извън формалния ход на подготовката. Това каза бившият член на ЦИК проф. Красимир Калинов в предаванетонаСпоред него, това, че около 100-150 машини за гласуване се нуждаят от подмяна на части, а на 1000 машини им липсват части, както и изтеклите срок на годност и гаранция, не поставя изборния процес под съмнение."Тъй като има дублиране с хартиени бюлетини, дори машината да се развали, веднага се взима решение от Районната комисия и се докладва на ЦИК и се продължава процесът с хартияни бюлетини. Така че, в това отношение, дори всичките машини да дадат сбой в един момент, не би трябвало процесът да спре", смята Калинов.Заради остарелите машини, гостът очаква на много места да има проблеми, но това не би трябвало да наруши гласуването, "защото ние сме си платили два пъти - веднъж за машините и веднъж за хартията".По думите му, няма значение какво е отчетено от машините, тъй като разписките от тях, заедно с хартиените бюлетини, се броят заедно.Доверието в честността на изборите и назначаването на секционните избирателни комисии Калинов посочи като слаби места при изборите."В общественото пространство и средствата за масова информация тотално се сменят местата на причината и следствието. Това, че МВР трябва да се бори, са такива глупости, каквито само един човек, който нищо не мисли, може да приеме", коментира още гостът и изтъкна, че проблемът е в политиците, защото те организират купуването на гласове."Това, че МВР щяло да хване двама и трима и съда после да ги пусне, е заблуда.Корпоративният вот също по никакъв начин не може с тези мерки, МВР въобще няма достъп. Корпоративният вот е нещо, с което много трудно може да се справим, но той пак тръгва от политиците", допълва гостът и посочва, че начинът за справяне с този тип вот е отстраняването на зависимости."Комисиите не се назначават по критерии на компетентност, а по партиен критерий.Обучението куца, назначаването куца", твърди бившият член на ЦИК.Той смята, че правото на наблюдателите да заснемат процеса на броенето и попълването на протокола би дало възможност много от нещата да бъдат контролирани."Губи се доверието в изборите, защото това, което става в машините, го знаят и го контролират много ограничен кръг хора. А всъщност, съгласно нашите закони и съгласно професионалните виждания, процесът трябва да е на 100 процента открит и явен. Тоест, аз искам да знам какво става с моя глас във всеки един момент. А когато има машинно гласуване, това не е точно така. В крайна сметка, машинното гласуване не спасява от корпоративния и договорения вот. От нищо не спасява", коментира още проф. Калинов и изрази мнение, че изборите биват манипулирани предварително, още преди провеждането им.По негови предположения, избирателната активност ще бъде около 45% най-много и поне 5 партии ще влязат в управлението.