Bulgaria ON AIR.
Какво трябва да знаем за върлуващия грип
Той уточни, че в момента в страната преобладава грип А, вариант H3. Над 95% от пробите са от подвариант К, който лесно се предава и е по-опасен за децата и хората над 65 години, уточни гостът.
Репродуктивното число на грипа не е много високо, един болен заразява двама, двама и половина. При варицелата един човек заразява 23-ма, каза проф. Кантарджиев.
При заразяване с грип бързо развиваме симптоми - до 24 часа.
Проф. Кантарджиев съветва всички още през есента да се ваксинират и да разберат от личния си лекар кои лекарства срещу грип трябва да имат вкъщи.
Ролята на антибиотиците
Проф. Тодор Кантарджиев подчерта, че антибиотиците са най-сполучливата група лекарства.
"Незнаещите говорят срещу антибиотиците. Те са спасили много повече човешки животи от другите лекарства. Антибиотик се дава, когато има усложнения на грипа от бактериално естество. Храчките при кашлица стават зеленикави, имаш бодежи в гърдите - веднага трябва да започнеш лечение с правилния антибиотик, който пречи на причинителите на пневмонията", обясни епидемиологът.
Експертът посочи, че на 100 хил. души един прави възпаление на мозъка с много тежки последици. На 1000-2000 болни от грип един прави грипна пневмония - кървави храчки и дихателна недостатъчност. Всеки пети прави бактериално усложнение.
"В Европа всяка година около 50 млн. души боледуват от грип, десетки хиляди умират. Най-малко 100 млн. души са били в контакт с вируса", съобщи проф. Кантарджиев.
Защо не се ваксинираме, а купуваме лекарства
Запитан защо нямаме култура на ваксиниране, гостът отговори, че такива са интересите - "някой има интерес да има много болни и да се харчат пари за лекарства".
"Ваксината против грип е 20-30 лв. Аз си купих за 30 лв. Медикаментите са стотина лева, ако е без усложнения. След това цяла година ще си имаш хапчета", отбеляза проф. Кантарджиев.
Кризата с боклука в София
"Много е мръсно около кофите за смет. Влизайки вкъщи, винаги сменяй обувките, не бива да влизаш с тях вкъщи. Преди 3 месеца предупредих, че трябва да се вземат мерки срещу плъховете и мишките. Хубаво е малко да се чисти около кофите. За пръв път от 60 години виждаме да се оставят листата да гният по улиците. Реална е заплахата от инфекции", алармира епидемиологът.
Как да се пазим от заразите
Проф. Тодор Кантарджиев с апел към гражданите:
носене на маскичесто проветряванемиене на ръцетедезинфекция на повърхности добро настроение
Проф. Кантарджиев със съвети относно грипа
©
Още по темата
/
Лекар: Имуностимулантите увеличават риска от грип, ако имате температура до 38 градуса - не бързайте да я сваляте
07.01
Още от категорията
/
Габриела Руменова за превалутирането: Първата комуникация трябва да е с търговеца при злоупотреба
15:57
Константин Занков: Въвеждането на еврото се очертава като ключов фактор за по-добрата позиция на България на туристическия пазар
10:12
Продавачка: От 3 дена нямам евро в касата, хората правят сметка 1 евро и дават банкнота от 100 лева
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.