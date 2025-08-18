Проф. Кантарева-Дечева: Фасадата на къща Недкович става тъмно зелена след реставрацията

© Фейсбук Върви реставрацията на фасадата на къща "Недкович“, става нещо много интересно. Това каза в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" проф. Елена Кантарева-Дечева, дирекотр на ОИ "Старинен Пловдив"



Тя се надява реставрацията да приключи към края на октомври.



"Там излезе изключително голяма площ запазен оригинал, с кардинално различен цвят на къщата", каза Кантарева, като посочи, че оригиналният цвят е бил наситело тъмно зелен. Сега се прави всичко по този оригинал, за да се запази максимално автентичността на къщата.



"В момента правим и анализи и изследвания на използваните мазилки, пигменти. Почти сме идентифицирали пигмента, който е използван от другите орнаменти и другото изписване", каза още проф. Елена Кантарева - Дечева.