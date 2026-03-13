От декември до момента общите загуби от спиранията на Шести блок на АЕЦ "Козлодуй“ са около 55 милиона евро. Това не са само загуби за централата, а и за бизнеса, и за потребителите. Това каза проф. Георги Касчиев – ядрен физик, бивш председател на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели в предаванетонаПоследиците от това са най-вече финансови, заяви той. Заради недопроизводство разчетите за запълване на Фонд "Сигурност на електроенергийната система“ пропадат."От всеки продаден мегаватчас на борсата 120 лева остават за централата, а разликата между тези средства и продажната цена отиват в този фонд, от който се плащат компенсации за бизнеса и за потребителите. В него се отваря една голяма дупка, която със сигурност ще трябва да бъде запълнена със средства от бюджета. Накрая ще се получи така, че ще ни компенсират с пари, събрани от нашите данъци“, поясни проф. Касчиев.Спиранията на блока водят до скъсяване живота на корпуса на реактора и другите компоненти. Това би могло да събуди и дефектите в третия парогенератор, добави ядреният експерт."В резултат на тези непланирани спирания началото на основния ремонт на Шести блок отново ще се върне към началото на зимата. Неговата активна зона при последното презареждане е заредена с шест касети по-малко, за да може в началото на годишния ремонт да се върне към края на септември и ремонтът да приключи до началото на ноември. Сега, с тези спирания, това отново ще стане в студения сезон“, добави той.Георги Касчиев бе категоричен, че изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй“ Иван Андреев и бордът на централата не бива да остават на постовете си заради поредица скандални действия от тяхна страна и надути обществени поръчки. "През последните три години разходите на централата растат всяка година с огромна скорост. Те вземат заеми, за да могат да си покриват разходите. Знаете ли какви годишни премии са получили служителите в централата за миналата година – по 65 лева, защото в резултат на това управление финансовото състояние на централата вече е скандално.Производството на централата беше закрепено на нивото около 16.5 милиона мегаватчаса на година, след като получиха лиценз за работа на 104% от номиналната мощност. За миналата година производството е 15.4 милиона мегаватчаса – огромна разлика. 1.5, умножено по 100 лева минимум продажна цена – 100 милиона лева загуба само за миналата година, в сравнение с периода 2019-2022 г. Това е резултат от това управление“, посочи проф. Касчиев.