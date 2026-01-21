Румен Радев, може да се очаква в рамките на дни.Това коментира конституционалистът проф. Пламен Киров.
"В случая, тъй като няма конкретен срок, в който съдът може да се произнесе, действа принципът на, така да се каже, разумен срок. А разумният срок, иначе казано, е при първа възможност. Не е от такова голямо значение ден-два напред или назад", каза проф. Киров пред Bulgaria ON AIR.
Характерът на делото
Според него казусът не е типично конституционно дело, тъй като няма спор, а само установяване на безспорен факт - подадена и публично обявена президентска оставка.
"Конституционният съд просто, въз основа на подадената оставка, трябва да прекрати правомощията на президента на републиката и по силата на това решение веднага вицепрезидентът продължава мандата, за който двамата са избрани заедно", поясни проф. Киров.
Той подчерта, че Йотова ще води консултациите за съставяне на служебно правителство.
Избори и служебно правителство
Конституционалистът предупреди, че при избора на служебен премиер няма формална юридическа пречка за определени кандидатури, но е възможно в бъдеще да възникнат правни рискове, които да поставят под съмнение легитимността на назначенията.
По думите му предсрочни избори не могат да бъдат насрочени без служебен кабинет, а вот до края на март изглежда малко вероятен.
"Не мога да гадая, но всъщност няма да бъдат до края на март месец. Какво се очертава. Няма да бъдат и в началото на април, толкова доколкото все пак влизаме в едни празници", коментира проф. Киров.
Всяко забавяне обаче ще бъде тълкувано политически и ще поражда спекулации.
Относно изборния процес конституционалистът изрази скептицизъм към машинното гласуване и подчерта, че честността на изборите зависи най-вече от контрола в секционните комисии и присъствието на застъпници, а не от използваната технология.
Проф. Киров: Изборите няма да бъдат до края на март, няма и в началото на април да бъдат
