Проф. Красимир Калинов: Под "машинно гласуване" партиите разбират различни неща
©
Той отбеляза, че под "машинно гласуване“ партиите разбират различни неща. "Според едните машините трябва да се използват като принтери със 100% броене на разписките, другите разбират машините да извършват цялата дейност чрез флашки, интернет или чрез скенери. Те не са наясно какво искат, за да променят Изборния кодекс“, коментира проф. Калинов.
Експертът обърна внимание, че всички машини вече са с изтекъл срок на годност. "Това, което наблюдавахме предходните избори с отказалите машини, сега ще бъде в пъти повече, защото поддръжката почти отсъства. Друг е въпросът, че ние сме дали право на една частна фирма да разполага с тези машини, с тяхното съхраняване, с тяхната верификация и със софтуера. Ако преминем към чисто машинно гласуване с идеята да освободим СИК-овете от тези дейности, мисля, че доверието в изборите ще бъде много силно разклатено. Машинното гласуване би довело до повишаване на доверието, ако всичко това се прави от държавата – машините са на държавата, поддръжката на софтуера, цялата верификация на софтуера“, заяви бившият член на ЦИК.
Според него машинният вот не дава гаранции, че изборите ще бъдат по-честни. "Машините не ограничават купуването на гласове. Дали ще се гласува с машини, дали ще се гласува с хартия – това по никакъв начин не се отразява на купуването на гласове. Даже в известен смисъл може да го стимулира или подпомага, защото става по-лесно. Единственото, което би могло до голяма степен да тушира този процес на купуването на гласове, е масовото гласуване“, смята проф. Калинов.
Още по темата
/
Мая Манолова: Всяка една партия, която се заинати да прави промени в Изборния кодекс, ще бъде наказана на следващите избори
11:49
Президентът към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е икономическата ситуация в страната
10:28
Караджов: Щяхме да съкращаваме 5500 кухи места, за които обаче вървят бюджети и след това тези пари се превръщат в ДМС-та
15.12
Асен Василев след консултациите: Няма риск за увеличението на пенсиите и минималната работна заплата
15.12
Екатерина Михайлова: В критични моменти в историята именно почтените хора са успявали да променят посоката на страната
15.12
Още от категорията
/
Жечо Станков провери готови ли са електроразпределителните дружества за бърза реакция при лошо време, включително по празниците
16:56
КС допусна за разглеждане делата срещу отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на ДАР, ДАНС и ДАТО
15:58
КНСБ: Ако бъде приет удължителен Закон за бюджета, половин милион българи няма да получат увеличение на заплатите
11:41
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.