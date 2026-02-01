Румен Радев в "Панорама" може да имат основания, но те не могат да се приемат, тъй като игнорират неговия стил на мислене и говорене. Това заяви политологът проф. Александър Маринов в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС, коментирайки интервюто на вече бившия президент в предаването "Панорама" по БНТ.
По думите му, Радев остава верен на себе си – като стил и начин на мислене, като се отличава с премерен изказ и внимателно обмислени позиции.
"Това е един рационален човек, много събран, много прецизен или стремящ се да бъде прецизен в думите си. Това не е човек сладкодумец", каза Маринов.
Румен Радев запазва характерния си стил на рационален и дисциплиниран политик и в новата си роля на партиен лидер“, посочи гостът, подчертавайки, че Радев не разчита на емоционално говорене, а на предварително изградена логика и план.
Според него бившият вече президент е постъпил разумно, като не е навлязъл в подробности по ключови политически теми, тъй като програмните решения тепърва се оформят, а бъдещото управление неизбежно ще изисква коалиционни партньорства:
"Радев каза доста неща, които няма да са лесни за изпълнение. Той направи впечатление на политик, който няма предварително да чертая червени линии и да затваря врати. Това от една страна е добре, прагматично е, тъй като е очевидно, че в някои отношения за решаването на някои от най-тежките проблеми, той ще трябва да търси някои партньорства".
Маринов отбеляза и по-умерен тон към европейските теми, като по думите му Радев е направил "лек реверанс към по-традиционните разбирания за нашето участие в Европа“, без да предизвиква излишно напрежение.
Като ключово политическо послание той открои отказа от реваншизъм. Според експерта, Радев дава знак, че няма да провежда чистки и репресии при евентуална смяна на управлението, а ще настоява за спазване на закона и правила за всички.
В същото време сериозни въпросителни остават около икономическите решения при евентуално бъдещо управление.
"Нямам отговор на този въпрос и не съм сигурен дори, че и той самият има конкретен отговор“, заяви анализаторът относно начина, по който ще бъдат решени бюджетните проблеми.
В идеологически план той определи Радев като прагматик, който вероятно ще избягва крайни позиции, но подчерта, че всяка бъдеща партия около него ще трябва да изгради ясна ценностна и политическа платформа.
Проф. Маринов: Радев каза доста неща, които няма да са лесни за изпълнение
© БНТ
Още по темата
/
Иво Христов: Опонентите побързаха да подлеят вода като регистрират името на формацията "Нашата България"
12:47
Анализатор: Радев не показа очакваното лидерство и влезе в противоречие със собствените си твърдения
31.01
Георги Киряков: Основните акценти на Радев го отдалечават от европейския път на развитие на България
28.01
Радев с първо интервю след напускането на поста си, очакват се отговори на много въпроси в петък
28.01
Петър Петров: "Възраждане" беше първата политическа партия, която още преди 6 месеца призова Радев да работим заедно
27.01
Надежда Йорданова: Радев атакува влизането в еврозоната и измененията в Закона за защита на конкуренцията, които ние последователно защитавахме
25.01
Още от категорията
/
Сдружение за достъпна и качествена храна: Силният контрол върху вноса е икономическа сигурност
12:50
Президентът Илияна Йотова каза кога започва консултациите с парламентарните групи за избора на служебен премиер
12:47
След приетия от депутатите закон: Как ще се извършва регистрацията на електрическите тротинетки?
10:05
Рая Назарян: Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет
08:53
Радев отговори на Кирил Петков: Твърденията относно гръцката газова връзка са несъстоятелни, на 8 юли 2022 г. строителството не беше завършено
31.01
Кирил Петков: Гръцката газова връзка беше открита октомври 2022, а договорът с "Боташ" бе подписан през 2023
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.