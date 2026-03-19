Не може да се твърди, че процентите, които социологическите агенции изкарват, отговарят едно към едно към едно с евентуалните мандати на партиите. Това каза математикът проф. Михаил Константинов, директор на "Електорални анализи и прогнози“ в "Галъп Интернешънъл Болкан“, в предаванетона"Към днешна дата парламентът се очертава по схемата пет плюс две, като пет партии влизат в парламента, а другите две евентуално. Това, което е важно от политическа гледна точка, е, че не може да има лесно мнозинство, бих казал, че е почти невъзможно. А за управление трябват две партии, а именно първата плюс третата, които са в момента - тази на Радев и ПП-ДБ. Според проучванията до момента те имат между 120 и 130 депутати. Но пак трябва да се търси конституционно мнозинство, например от ГЕРБ-СДС, което не знам как ще стане", каза той.Според проф. Константинов коалциията между Радев и ПП-ДБ е неустойчива, защото нямат единно становище по външнополитическите въпроси - относно Украйна например. "Едно евентуално управление между тях ще бъде нетрайно и можем да очакваме избори още септември месец. А не виждам каква друга коалиция може да има", категоричен бе математикът."Това, че ще има 120 плюс депутата от една единствена формация са мечти", добави той.По думите му ГЕРБ-СДС и ДПС нямат да имат под 80 депутата, което би могло да даде конституционно мнозинство на останалите партии. "Ако някой иска да прави конституционни промени, трябва да покани и ГЕРБ и ДПС", заяви проф. Константинов.Относно купения вот той каза: "Той не зависи от никого. Няма как да бъде попречен. Това в момента, което виждаме е едни напън на МВР, както се каза, да профилактира и да респектира евентуалните продавачи и по-скоро купувачи на гласове, които доста често се оказват от криминалния контингент. И не напразно, като отидат да търсят такива хора намират забравени вещества и т.н.", каза гостът.Той допълни, че това в момента няма пряка връзка с изборите, тъй като търговията се прави непосредствено преди вота и на друго ниво.Математикът заяви, че констатираните нарушения не могат да обърнат изборния резултат. "Случаят, който беше от 27 октомври по-миналата година, е изключителен. Защото тогава една партия "Величие" висеше на бариерата. Те обърнаха една критична ситуация. Това е причината. И тогава, да бъдем точни, се промениха 16 мандата. Първо, защото една партия от 0, както беше величие, получи 10 мандата, а 6 други се разместиха", коментира проф. Константинов.