Румен Радев и слизането му на политическата сцена.
Професор Стефанова определи прощалното обръщение на Радев като "общи приказки, същото вадене на ножове към всички партии, към всички участващи в изпълнителната власт, в законодателната власт, към всички олигарси".
Социологът категорично прогнозира "ако продължава по този начин, не можем да очакваме нищо добро да ни се случи, защото с популизъм от амвона на президентската институция може, но с популизъм в политиката, хората ще го накажат много бързо".
Проф. Стефанова намекна, че зад решението на Радев стоят други хора.
"Не е тайна, че много дълго време имаше хора зад гърба му, които всячески се стремяха да го извадят от уюта на Президентството и да го пуснат на разкаляния достатъчно партиен терен. Предизвикателството за него е голямо, за това какво ще представлява, как ще обещава, ще го прави ли сам, други хора ли от негово име ще ходят да говорят, кои ще бъдат тези хора – много предизвикателства има. И разбира се, предизвикателство към останалите партии в партийната система, някои от тях се чувстват силно застрашени вероятно, побързаха да признаят неговия авторитет и да кажат, че напълно го подкрепят и че ще работят с него. Ще работят, ако ги има, ако не ги погълне разбира се самият проект на Радев".
Според проф. Стефанова малките парламентарни партии, като "Величие“, МЕЧ, АПС, са силно застрашени, защото една по-висока избирателна активност и добро представяне на новия проект на Радев ще ги извади извън директното участие в представителната власт. В такава ситуация бихме имали петпартиен парламент – ГЕРБ, "Продължаваме промяната“, "Възраждане“, проектът на Радев и ДПС "Ново начало“. Какви ще бъдат коалициите е рано да се каже.
Социологът коментира и един от най-важните въпроси днес, а именно изборът на служебен премиер.
"Има значение разбира се кой ще бъде служебен премиер, защото по него ще се позиционират и партиите. Ако това бъде Андрей Гюров, и там ще се окаже, че там няма никакви правни спънки, ако това бъде Андрей Гюров, демократичната общност ще бъде лишена от възможността да се оправдава за неуспехите си с провеждането на изборите и служебния кабинет. Ако разбира се това не е Андрей Гюров, ще ги слушаме пак същите тия неща, които ги слушахме досега. Ще видим", заключи проф. Стефанова.
Проф. Милена Стефанова за Радев: 9 години ежедневно ни показваше, че тази къща там му е малка, иска да се забърка в партийните дела
