Проф. Николай Габровски е "Лекар на годината – 2025 г."
Тази вечер беше официалната церемония по връчване на наградите на Българския лекарски съюз за принос в медицината: "Лекар на годината – 2025 г."
Отличията се връчват за 22-ра поредна година. Това е признание за заслужили лекари, а наградите се връчват в пет категории.
"Денят на българския лекар, който отбелязахме вчера, е един от онези специални моменти, в които обществото се обръща с признание и благодарност към хората, които всеки ден избират да бъдат надежда за другите. Ето защо за мен е чест да бъдем заедно и да отличим най-достойните", заяви министър Силви Кирилов на церемонята.
"Като един от Вас знам, че за нас, лекарите, най-голямото удовлетворение е благодарността на пациента. Високата оценка на колегите ни обаче е онзи допълнителен мотив, който ни тласка да се усъвършенстваме и да надграждаме всичко, което сме постигнали до момента", каза още доц. Кирилов.
Той поздрави всички, които бяха номинирани и се обърна към тях, като им каза, че са пример не само за тези, които тепърва се учат в професията, но и за цялото общество.
"Радвам се, че залата тази вечер е пълна, но съм сигурен, че добрите лекари в България са много повече. Убеден съм, че с всяка следваща година техният брой се увеличава", категоричен бе здравният министър.
