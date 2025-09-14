Новини
Проф. Николай Радулов: Част от полицаите биват окуражавани да бият гражданите
Автор: Цоня Събчева 18:28Коментари (0)71
©
Беше много изгодно да се обяви, че случая с пребития директор на ОДМВР-Русе е политически. Той бе направен политически не от друг, а от министъра на вътрешните работи. Това каза експертът по национална сигурност и заместник-председател на ПГ на МЕЧ проф. Николай Радулов в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“.

По думите му традиция на ръководството на МВР е да провежда кризисни мероприятия за овладяване на ситуацията и повеждане на общественото мнение в определена посока. "От 2020 г. насам по един или друг начин част от полицаите биват окуражавани да бият гражданите. Когато има насилие, гражданите се озлобяват срещу полицията, това силно ги разделя и може да се разчита на полицията за употреба по време на граждански вълнения. В такива инциденти обикновено участват ръководители със съмнителни качества и с лоша репутация по места“, обясни проф. Радулов.

Според него в сегашния парламент има достатъчен капацитет за извършване на необходимите промени в Закона за МВР така, че министерството да заработи по-ефективно.

