Румен Радев може да има между 75-80 депутати. Това са 1/3 от народните представители, ако разбира се не станат някакви гафове“.
Това каза математикът професор Николай Колев, който беше гост в предаването "Делници“ с водещ Николай Колев.
Професор Витанов обясни, че твърденията му се обосновават на вътрешна информация, получена от социологически агенции, показали му все още непубликувани данни.
"Ако допуснем, че тези социологически проучвания отговарят на истината, той ще вземе 1/3 от гласовете, което означава, че ще има проблеми за партиите, които в момента имат до 20 мандата“, посочи още гостът.
Математикът разви своя теория, базирана на спомените на някогашния министър на търговията Атанас Буров. В книгата със спомени на Буров пишело, че 2 милиона лева били достатъчни за един депутат, за да гласува той срещу правителството. Според госта, когато става дума за министър-председател, сумата трябва да се вдигне до 20 милиона лева или 10 милиона евро.
"Като ги гледаме петимата кандидати, то има две възможни теории. Едната е Теорията на дългата коса, а другата е Теорията на късата коса. Ако приложим Теорията на дългата коса и добавим допълнителното изискване лицето да няма връзки с хора, които да му предлагат по 10 милиона евро, то по тази теория името на служебния премиер трябва да е Маргарита Николова“, заяви проф. Витанов.
Ученият от БАН продължи с това, че ако пък се приложи Теорията на късата коса, към която отново се добави изискването лицето да не е заподозряно в получаването на 10 милиона евро, то тогава се откроявало името на другата заместничка на Димитър Главчев – Силвия Къдрева. Според професор Витанов една от двете дами ще бъде следващият служебен премиер.
