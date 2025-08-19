Новини
Проф. Николай Витанов: Теорията на Салфетката правилно прогнозира за Украйна! Е, гледайте сега!
Автор: Вилислава Ветренска 08:57Коментари (1)103
© Фокус
Архив
Какно знаете, моята е лесна. Теорията на Салфетката на Витанов казва, че Украйна ще загуби войната и ще загуби територии. Е, гледайте сега. Следват конвулсии под фолмата на големи приказки. Резултатът - Украйна ще загуби територии, както прогнозира теорията на Салфетката. Това пише във Фейсбук математикът от БАН проф. Николай Витанов и продължава:

"Интересно ми е:

1. Как това ще бъде представено като Велика Перемога в Украйна

2. Как ще скимтят бауджърите от съседните маси, на които вчера пак бяха им набити канчетата във Вашингтон.

3. Кака нашите Вели-и-и-и-и-и-и-ки анал(р)ит(н)ици и анал(л)изатори ще вземат завоя с 200, 300, че някои от тях и с 400 и с 500. Бягайте по телемициите, да обявявате Перемогата! Витанов гледа и се смее".

Още по темата: общо новини по темата: 534
19.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
17.08.2025 »
17.08.2025 »
16.08.2025 »
предишна страница [ 1/89 ] следващата страница






Я! Нарцистичният корифей на всичкологията пак изпълзя. Колко ли само му липсва ковидът! Общото между математиката и военното дело/дипломацията е???
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Статистика: