В последните години историци и изследователи на живота и делото на Васил Левски правят нови открития, основаващи се на автентични исторически документи. Те не променят по същество нашите разбирания за мисията и подвига на Апостола на свободата, но внасят конкретни уточнения, които не са маловажни. Едно от тези открития е рождената дата на Левски, която е 1840, а не 1837 г. Това каза историкът и изследовател проф. д-р Пламен Павлов в предаването "Утрото на фокус“ на Радиос водещ Ася Александрова.Това разриват османо-турски данъчни документи, които категорично доказват, че Левски е роден през 1840 година. "Панайот Хитов като негов войвода също казва, че Левски кара 28-та си година през 1867. 1840 г. Самият Левски, когато е заловен и отведен в Търново, казва на Али паша, че е на 32 години“, каза проф. Павлов."Като стана дума за корекции, корекция заслужава и датата, която отбелязваме днес, всъщност е вчера. Вярната дата е 6 февруари по стар стил или 18 февруари по нов. Рождението на Левски го отбелязваме всяка година на 6 юли по стар стил и 18 юли по нов", отбеляза историкът.По негови думи няма никакви данни за предателство от българска страна."Османо-турските документи показват, че властта е влязла в тайните революционни комитети. Едва по време на следствените действия в София голяма част от съратниците на Левски започват да признават и да го сочат. По време на своите обиколки в страната заедно с вуйчо си Василий като духовник той се сблъска с реалността, в която живее българското население. Той разбира любовта към ближния и службата към Бог като служба на Отечеството и човечеството. Той прави тази гениална стъпка не просто да премести, а да преизгради центъра на революцията в България. Това е безспорно една гениална заслуга и това го равнява с великите личности в световната история“, смята проф. Пламен Павлов."Той е политик от модерен тип, издигнат като водач на революцията от самите хора. При първите си две обиколки той се среща с десетки свои съратници – преди всичко участници в Първа и Втора българска легия, и други свои сподвижници. Когато отива в Букурещ, той казва на емигрантските среди: "Дойдох да ви изложа народната воля“. Той наистина олицетворява демокрацията в пълния смисъл на думата“, разказа историкът