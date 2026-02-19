Проф. Пламен Павлов: Това е безспорно една гениална заслуга и това го равнява с великите личности в световната история
Това разриват османо-турски данъчни документи, които категорично доказват, че Левски е роден през 1840 година. "Панайот Хитов като негов войвода също казва, че Левски кара 28-та си година през 1867. 1840 г. Самият Левски, когато е заловен и отведен в Търново, казва на Али паша, че е на 32 години“, каза проф. Павлов.
"Като стана дума за корекции, корекция заслужава и датата, която отбелязваме днес, всъщност е вчера. Вярната дата е 6 февруари по стар стил или 18 февруари по нов. Рождението на Левски го отбелязваме всяка година на 6 юли по стар стил и 18 юли по нов", отбеляза историкът.
По негови думи няма никакви данни за предателство от българска страна.
"Османо-турските документи показват, че властта е влязла в тайните революционни комитети. Едва по време на следствените действия в София голяма част от съратниците на Левски започват да признават и да го сочат. По време на своите обиколки в страната заедно с вуйчо си Василий като духовник той се сблъска с реалността, в която живее българското население. Той разбира любовта към ближния и службата към Бог като служба на Отечеството и човечеството. Той прави тази гениална стъпка не просто да премести, а да преизгради центъра на революцията в България. Това е безспорно една гениална заслуга и това го равнява с великите личности в световната история“, смята проф. Пламен Павлов.
"Той е политик от модерен тип, издигнат като водач на революцията от самите хора. При първите си две обиколки той се среща с десетки свои съратници – преди всичко участници в Първа и Втора българска легия, и други свои сподвижници. Когато отива в Букурещ, той казва на емигрантските среди: "Дойдох да ви изложа народната воля“. Той наистина олицетворява демокрацията в пълния смисъл на думата“, разказа историкът
