Идва пролетта – до този момент е по-хладно. Не си спомням през последните 20 години такова безлично мартенско време, каза пред bTV климатологът проф. Георги Рачев.

"Вървим към джапанките – малко отложено с два-три месеца“, пошегува се той.

"Има една закачка към 26-27 март, когато ще бъде дъждовно. Чака ни обрат във времето, защото до този момент март месец си отива брутално сух“, обясни климатологът.

"Има места, където изобщо не е валяло. София е с 12% от месечната норма на първо място по отношение на валежите“, допълни Георги Рачев.

По думите на климатолога остава сравнително хладно.

На Балканите ще бъде най-студената част в Европа, докато в Южна Европа ще бъде доста топла, обясни проф. Рачев.

И по Черноморието ни се очакват валежи. Там също ще е хладно.