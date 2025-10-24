ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Рачев: Циганското лято ще дойде през ноември. На Боби киселото зеле ще втаса
"Днес ще се редува югозападен вятър, малко по-късно – северозападен вятър. Ще понижи малко температурите, но няма да е толкова студено, колкото беше преди десетина дни“, каза климатологът.
Два циклона вилнеят в Северна Европа. Те ще бъдат изместени от други циклони.
В неделя срещу понеделник ще нахлуе сравнително по-свеж и богат на влага въздух, в резултат на което ще има обилни валежи на доста голяма част от България.
Ще вали най-много в понеделник, а в сряда ще бъде най-хладно, каза пред bTV проф. Рачев.
"В понеделник в Югоизточна България ще бъде 24-25 градуса, докато в Западна България температурите ще бъдат под 20. Ще е топло за сезона“, посочи климатологът.
"30 и 31 октомври – горе-долу в нормата. Ноември ще дойде с по-високи температури – максималните ще са около 16 градуса. Това ще ни бъде и прословутото, дългоочаквано от всички циганско лято. На Боби киселото зеле ще втаса“, каза проф. Георги Рачев.
Първото 10-дневие на ноември ни очакват високи температури - сухо и слънчево време.
