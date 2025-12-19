"Играта на "тука има – тука няма" със снежинката продължава. Сега вече станаха две снежинки. Точно по празниците ще започне с дъжд и ще продължи със сняг. Голяма е вероятността на 26 декември да има сняг в Предбалкана и по високите котловинни полета, но малко“, каза климатологът проф. Георги Рачев.По думите му се създава синоптична обстановка за много динамично време."Появи се "тука има – тука няма“ и за Нова година, но за студ. Може би и за сняг. Двата модела са тотално различни – единият дава сухо време, а другият – повече валежи“, каза пред bTV Рачев.Средиземноморски циклон ще определя времето от понеделник. "Ще се сбогуваме“ и със слънцето. Ще е мрачно, дъждовно и облачно по празниците."Вкъщи ще бъде доста добре, топличко. Навън ще бъде калничко, след това малко ще побелее, но пак ще бъде кално в ниската част“, посочи климатологът.Ще има сняг по планините, но не се знае колко ще бъдат перфектни условията, допълни той.От неделя започва по-мрачният и валежен период, като към 26-и температурите ще станат малко по-ниски."В София ще превалява – едно гадничко време. Нито така, нито онака. Нито да натрупа сняг, нито да няма. Към Нова година – понижение на температурите“, обясни Рачев."Следващата седмица ще бъде антипод на тази, която изкарахме сега – с влажно и без слънце време“, допълни той.