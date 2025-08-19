Проф. Рачев: Лятото е свършило за тези, които си го представят до 41 градуса!

© bTV Лятото е свършило за тези, които си го представят до 41 градуса. Лятото си е във вихъра и дъждът е част от него. Крещяща нужда имаме от дъжд. В следващите дни ще вали, но с петнист характер. Това каза климатологът проф. Георги Рачев пред bTV.



В петък температурите ще са от 31 до 39 градуса. Тази година на морето времето е много хубаво и туристическия бизнес няма от какво да се оплаква.



В събота и неделя в София ще е 26-27 градуса.