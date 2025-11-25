Проф. Рачев: Мисля да извадя коженото яке от утре, но няма да има бели мечки
"Предстои ни една нова сериозна валежна обстановка. Интересно е циклонът "Волфганг" как ще се придвижи и дали ние ще попаднем на неговия път. Ще видим колко много ще вали. Студът е над Западна и Централна Европа, затова пък в Белград е 14 градуса. За пореден път на юг топло и влажно, а на Запад - много по-хладно. ", заяви още професорът.
Според него в петък попадаме в доста сериозна валежна обстановка.
"Варна, Бургас, Сливен Стара Загора, Плевен - югопзадната част на България - това е валежната част. Ясно си личи Петрич и Златоград, една тънка ивица по южната ни граница, където валежите ще стигнат до 90-100 литра на кв. метър", заяви Рачев.
"Валежната обстановка започва от утре. Тя започва от следобед до към събота, а в Североизточна България и в неделя ще има валежи и понижение в температури. Днес и утре ще е топло. Много ще вали особено в Югозападна България, след което ще бъде доста по-хладно, и от първи декември ще започне едно затопляне", съобщи пред bTV Рачев.
"Казват, че на Никулден щяло да има сняг, аз търсих търсих и накрая заспах - не успях да намеря такива данни", добави шеговито професорът.
На връх Тодорка има силен югозападен вятър и сняг. Има зимна трайна снежна покривка. Над Смолян към края на седмицата се очакват гръмотевични бури.
