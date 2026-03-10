Проф. Рачев: На 17-18 март нещо се готви, но ще е слънчево
"Вятърът си отива. Днес и утре се затопля. В четвъртък температурите ще достигнат 19 градуса. В петък над почти цяла Европа ще е топло. По Черноморието ще бъде по-хладно“, добави той.
В София няма да има валежи. На 17-18 март "нещо се готви“, коментира Рачев, но времето ще е слънчево. От 1 до 3 градуса ще е температурата сутрин, около 12 градуса – следобед.
В Пловдив температурите ще достигнат 15 градуса. Ще има мъгли. В Пампорово и курортите над 1500 метра снегът няма да се стопи, увери проф. Георги Рачев.
"Абсолютно до края на март ще има прекрасни условия за ски, нищо че е до 5-6 градуса следобед“, подчерта той.
