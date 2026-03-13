Проф. Рачев: От вторник ще настъпи промяна на времето
© bTV
От вторник следобед ще настъпи малка промяна на времето заради средиземноморски циклон.
"Той трябваше да мине през южната част на Балканския полуостров и да даде повече валежи. Последните данни обаче сочат, че ще мине доста южно и в България ще остане сухо“, обясни климатологът.
По думите на проф. Рачев до момента месецът върви доста сух и сигурно ще се класира на едно от първите места за последните 30 години.
"Този циклон ще засмуче малко по-студен въздух от Централна Европа, така че сряда, четвъртък и петък ще бъде доста по-хладно и малко по-облачно в сравнение с това, което беше досега“, поясни пред bTV Рачев.
Времето в цяла Европа остава по-топло от нормалното.
До вторник максималните температури в София ще са около 15 градуса. В сряда, четвъртък и петък те ще варират между 9 и 12 градуса. След това отново ще има затопляне и температурите ще достигнат 15 градуса.
На високо над 1800 метра в планините пистите са в добро състояние и Георги Рачев гарантира, че до края на месеца ще може да се практикуват зимни спортове.
По цялото Черноморие е по-хладно - с два-три градуса надолу, отколкото във вътрешността на страната.
"Март е сух и до този момент поне две трети от територията на България е с нулев валеж, а би трябвало доста да вали през този месец“, обобщи проф. Георги Рачев.
Февруари пък се оказва петият най-топъл за една голяма продължителност от време – 1991-2020 г., допълни климатологът.
