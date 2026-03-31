Днес ще бъде малко по-сухо, превалявания ще има в Южна България, коментира пред bTV климатологът Георги Рачев."Циклон ще дойде от Северна Африка и ще се движи през Южна Гърция и Черно море на североизток. Той ще определи времето. Утре, следобед, започва нахлуването на този въздух. Циклонът ще мине и южно от България, в резултат на което ще засмуче малко по-хладен въздух. В четвъртък – за последно студ“, обеща професорът.По думите му на Цветница ни очаква ясно, хубаво, слънчево и топло време."Започва затоплянето, а през Страстната седмица нещата ще придобият още по-страстен характер и температурите ще станат доста съществени. Дамите ще махнете шубите и шапките", отбеляза проф. Рачев и допълни, че 15-16 градуса ще преобладават в ниското.