Проф. Рачев: Русе е сред най-студените градове у нас днес с минус 10 градуса
© bTV
По думите му още от вторник започва затопляне и в четвъртък се очакват валежи от дъжд. Той предупреди да се внимава за поледици.
"Активно снеготопене ни очаква. Язовирите се понапълниха. Над Атлантическия океан се разиждат нови и нови циклони, които оказват влияние на времето“, посочи пред bTV климатологът.
Проф. Рачев обясни, че температурната амплитуда в Европа е около 30 градуса – от 16 в Лисабон до -16 във Вилнюс. Той разказа, че тази седмица във Франция, край Бордо, са станали свидетели на необичайно явление за февруари – торнадо.
"От четвъртък – над 10 градуса, събота – валежи. В цяла Европа е много по-топло. Студеният въздух може да налази за малко Източна Европа, но предимно топло. Февруари е с най-непредвидимо време – хем топло, хем студено. Може да достигне до над 20 градуса, може да е и -10“, обясни климатологът.
В Пловдив през следващите дни се очакват максимални температури до 12 градуса. Бургас ще бъде също топло, температурата на морската - вода между 5 и 7 градуса. Подобно ще бъде времето и във Варна.
В Русе и Плевен също ще има повишаване на температурите, но там трябва да внимават за поледици. Той каза още, че валежи от сняг се очакват само в планините.
Още по темата
/
Тази сутрин пътищата в Русенско са проходими, през нощта е имало ограничения на пътя Русе - Бяла
02.02
Още от категорията
/
Иван Хиновски: Северна България е богата на геотермална вода, която може да се използва за оранжерии
02.02
Бивш посланик на България в Русия: При сделка с "Карлайл" има по-голяма вероятност "Лукойл" да върне обратно активите си
02.02
Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не го направите – това не е общинско задължение
01.02
Анализатор: Радев не показа очакваното лидерство и влезе в противоречие със собствените си твърдения
31.01
Иван Брегов: Антикорупция няма. Всеки път, когато влезете в занемарена болница, детска градина или училище се досещате
31.01
Историк: Как нито един член на парламента не предложи една минута мълчание в памет на жертвите от 1925 година?
31.01
Директор на болница: Имаме регистрирани тежки случаи на възпаление на мозъка вследствие на грипа
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Вирусолог: Няма опасност от масово разпространение на вируса Нипа...
22:40 / 02.02.2026
Сервитьор: Клиентите ни казват сами да си обръщаме левовете в евр...
22:54 / 02.02.2026
Проф. Веселин Вучков: Вместо да усъвършенстваме правилата на вота...
22:08 / 02.02.2026
Експерт: Избягвайте да получавате 500 евро, взимайте по-малки бан...
20:28 / 02.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, дъ...
21:35 / 02.02.2026
Икономисти с мрачна прогноза: Цените у нас ще продължат да растат...
20:03 / 02.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.