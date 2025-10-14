Новини
Проф. Рачев: Ще вали! Не трябва да очакваме чудеса!
Автор: Екип Ruse24.bg 08:50
© bTV
Вали в Царево - сериозни количества от над 20 л. на кв. м от полунощ. Вали само там. Днес ще нахлуе малко по-хладен въздух. В средата на есента сме и не трябва да очакваме чудеса. Това каза климатологът проф. Георги Рачев по bTV.

Той заяви, че се очакват хубави температури покрай Димитровден. 

По думите му в София днес малко ще се понижат температурите заради студен фронт от север. Въпреки че седмицата ще е хладна, тя ще е по-топла от миналата.

От петък до неделя се очакват превалявания в цяла България, но сравнително ограничени по площ и количество.






