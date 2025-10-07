Проф. Рачев: Ще вали страшно много

© bTV "И днес, и утре – студено. В Западна България още утре следобед валежите ще спрат, но на изток ще продължат и в четвъртък.“ Това коментира климатологът проф. Георги Рачев.



"За всичко това е виновна "Барбара“ – случайно съвпада с женско име. Такъв е циклонът. Премина по най-благоприятния начин, за да може да обхване облачната система в България. В момента е над Южното Черноморие. От полунощ в Царево вече има 37-38 литра дъжд на квадратен метър – при положение, че е валяло преди това“, посочи професор Рачев.



"Сигурно ще продължи да вали и в следващите часове. А 40 литра не е малко. След това този циклон ще се изтегли към Констанца и североизточната част на България ще остане под негово влияние“, отбеляза пред bTV той.



"Ето го червеното петно – евентуално ще вали страшно много – на места до 150 литра – до четвъртък, рано сутринта“, отбеляза климатологът.



"Морето подпира всичките реки и нивото на реките без валеж също се покачват“, посочи Георги Рачев.



По думите му от четвъртък ще стане доста по-топло и нормално за октомври.



"Идва Димитровден и трябва да чакаме циганското лято", отбеляза той.