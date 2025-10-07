Новини
Проф. Рачев: Ще вали страшно много
Автор: Екип Ruse24.bg 09:38Коментари (0)69
© bTV
"И днес, и утре – студено. В Западна България още утре следобед валежите ще спрат, но на изток ще продължат и в четвъртък.“ Това коментира климатологът проф. Георги Рачев.

"За всичко това е виновна "Барбара“ – случайно съвпада с женско име. Такъв е циклонът. Премина по най-благоприятния начин, за да може да обхване облачната система в България. В момента е над Южното Черноморие. От полунощ в Царево вече има 37-38 литра дъжд на квадратен метър – при положение, че е валяло преди това“, посочи професор Рачев.

"Сигурно ще продължи да вали и в следващите часове. А 40 литра не е малко. След това този циклон ще се изтегли към Констанца и североизточната част на България ще остане под негово влияние“, отбеляза пред bTV той.

"Ето го червеното петно – евентуално ще вали страшно много – на места до 150 литра – до четвъртък, рано сутринта“, отбеляза климатологът.

"Морето подпира всичките реки и нивото на реките без валеж също се покачват“, посочи Георги Рачев.

По думите му от четвъртък ще стане доста по-топло и нормално за октомври.

"Идва Димитровден и трябва да чакаме циганското лято", отбеляза той.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
