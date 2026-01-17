Проф. Радка Аргирова: Новият субвариант на грипа напада не само горните дихателни пътища, но и белите дробове
© NOVA
Проф. Аргирова предупреди, че всеки симптом като суха кашлица, температура или болки в ставите "трябва да ни бъде една червена лампичка, че може би сме заразени с грип“. Тя е категорична, че самоизолацията за 3-4 дни е задължителна, а ключът към успешното справяне е ранното лечение. "До третия ден би било възможно напълно да бъде пресечена тази инфекция“, поясни тя пред NOVA, допълвайки, че след този срок често започва отключването на усложненията.
Въпреки че актуалният субвариант е изолиран в САЩ едва през юли и не е включен в тазгодишната ваксина, вирусологът успокои, че тя остава ефективна. "Антителата, които се изработват срещу вече установената формула, се оказват около 75% ефективни и срещу новия вариант“, сподели тя. Проф. Аргирова препоръча антивирусните препарати да се приемат и профилактично от останалите членове на домакинството, тъй като те имат директно действие върху компонентите на вируса.
Относно рисковите групи, тя посочи не само възрастните с хронични заболявания, но и децата и юношите, на около 7-16 г., които са основни разпространители. За финал вирусологът коментира и първите случаи на чикунгуня у нас, определяйки ги като симптом за глобалното затопляне. "Това е признак, който е много съществен за климатичните промени в света“, каза eкспертът и призова колегите си лекари винаги "да се мисли за това“, за да не остават подобни заболявания недиагностицирани.
Още по темата
/
Д-р Детелинова: Усложненията от грипа са най-опасни за децата под 2 години и възрастните хора над 65 години
15.01
Още от категорията
/
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:52
Проф. Масларов: Пациентите с транзиторната исхемична атака ще бъдат отделени в отделна клинична пътека
16.01
Пет оферти в обществената поръчка за строителство при ремонта на тунела "Траянови врата" на АМ "Тракия"
16.01
Невяна Троянска: Трябва време, за да се открият изгодните самолетни билети и добрите места за настаняване
16.01
Пламен Панов, зам.-кмет: Европейска столица на културата постави Пловдив и България на картата на света
15.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Край на тайната на заплатите
22:17 / 16.01.2026
Проф. Масларов: Пациентите с транзиторната исхемична атака ще бъд...
21:24 / 16.01.2026
БНБ с актуална информация за обмяната
20:37 / 16.01.2026
Д-р Андрей Велчев каза кои са най-фалшивите храни, които купуваме...
20:36 / 16.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.