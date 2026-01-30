Ползвателите на атракционните услуги също имат отговорност, особено тези, които са родители и настойници на деца под 14-годишна възраст. Те трябва да знаят, че ползват опасно съоръжение и трябва плътно да изпълняват инструкциите. Това каза проф. Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма в ефира на NOVA NEWS, след като НС прие строги правила за атракционните услуги."Смисълът на този закон е да бъде гарантирани зравето и животът на всички, които ползват такива атракции, и в същото време да бъде гарантирана добрата работа на тези, които честно искат да изпълняват своята работа", каза още той.Проф. Драганов обясни, че законът предвижда да има санкции и наказания за тези, които не са спазили реда да бъдат вписани в регистъра и извършват дейност незаконно, както и за други, които са вписани в регистъра, но са се опитали да вкарат в заблуждение проверяващите.По думите му сега е правилното време за въвеждането на мерки.