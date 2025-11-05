Проф. Румяна Коларова: Бюджетът за следващата година е предизборен и с много кратък хоризонт
© Фокус
По думите й бюджетът за следващата година е с много кратък хоризонт. "Това е следваща стъпка към пропастта, към пропастта на вече неконтролируема задлъжнялост", допълни тя.
Според проф. Коларова управляващото мнозинство очаква чрез новия бюджет да получи стабилна подкрепа, така че опозицията да не привлече избиратели на следващите избори.
"Политическата реакция може да бъде от два вида. Първото е да се откаже и да се отстъпи от увеличаването на данъците и на осигуровката, което всъщност е искане на бизнеса. А вторият вид реакция е намаляване на разходите. Едното е отказ от част от приходите, което общо взето само се влоши бюджета, а другото, което според мен цели бизнесът, е намаляване на разходите, което не означава нищо друго, освен съкращения в държавната администрация", подчерта политологът.
Изчисленията на финансови експерти, които твърдят, че едни 5 милиарда лева се "гушат“ в Българската банка за развитие, проф. Коларова определи като "обвинения, които винаги се отправят".
"Тепърва трябва да видим по какъв начин ще се оперира с тези средства. Не може така априори да се дават оценки, макар че съм напълно убедена, че политическите оценки, които се дават, почиват на някакъв вид практики, които са съществували, макар че оттук нататък не може да кажем дали тези практики ще продължат. Съвсем различно е ако фактически се търси форма, под която да се финансират проекти, регионални проекти, които са както с европейско, така и с национално финансиране", каза тя.
Още по темата
/
Румен Христов: През 2026 година хората ще живеят по-добре, заради еврозоната. Всяка опозиция обяснява, че бюджетът й би бил по-добър
05.11
За хората, които са на максималния осигурителен праг, държавата може да им взима над 3000 лева годишно
05.11
Финансист: Не е честно, ако сте изработили 100 лв., да получавате 200 лв. Бюджетът трябва да предоставя услуги, а не да плаща заплати и пенсии
05.11
Правителство, синдикати и работодатели се събират извънредно заради проектобюджета за догодина
05.11
Проф. Дуранкев: Вероятно следващо правителство ще направи промени, за да излезем от бюджетната тиня
04.11
Още от категорията
/
Одобрено е Споразумение с Гърция за съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество
05.11
Желязков: Троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само в своята пълнота
05.11
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
05.11
Огнян Тодоров, Сдружение на музеите: Имаме спешна нужда от средства в Бюджет 2026, в противен случай изпадаме в колапс
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Приеха изплащане на обезщетения на пострадалите от бавно правосъд...
19:34 / 05.11.2025
Правителството предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
18:21 / 05.11.2025
Отстраниха от Държавен фонд "Земеделие" служителя, поискал подкуп...
17:50 / 05.11.2025
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространс...
17:50 / 05.11.2025
Британското посолство в София отговори на Борисов: Санкциите по "...
17:24 / 05.11.2025
Гроздан Караджов: Европейският съюз се нуждае от нови мостове меж...
16:46 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.