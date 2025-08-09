ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Станчев: Путин си играе с Тръмп като котка с мишка, целта е САЩ да бъде въвлечена в преговорите
Според последните информации Тръмп и Путин ще се срещнат следващата седмица в Аляска.
Според Станчев, Путин дори няма да обсъжда превзетите територии в Украйна, защото ги смята за руски. Максимумът, който може да направи Тръмп е да договори отстъпки в Николаевска област и пътя към Крим.
"Русия обаче ще поиска гаранции да има сухопътен проход към Крим", заяви Станчев в ефира на bTV.
Добави, че Путин ще настоява да бъдат спрени санкциите срещу Русия, както и да бъде прекратена военната помощ за Украйна.
Той смята, че ситуацията след срещата ще е нито война, нито мир.
